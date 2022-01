Letta ricorda David Sassoli: "Ci manchi, sono sicuro che da lassù oggi sorridi"

globalist

30 Gennaio 2022

Quirinale, Sassoli sarebbe stato un candidato perfetto e proprio per questo Enrico Letta ha voluto ricordarlo in un giorno di soddisfazione per i progressisti che hanno respinto l’assalto alla diligenza della destra e portato al Quirinale Sergio Mattarella che in questo momento è la persona che ha più qualità e titoli.

“Stamani il telefonino mi sorprende. Lo apro e mi propone questa foto dell’estate scorsa a Foiano della Chiana. L’intelligenza artificiale alle volte ha un cuore. Ti pensiamo #David, ci manchi. Da lassù son sicuro che oggi sorridi”. Lo scrive Enrico Letta su twitter postando una foto di David Sassoli.