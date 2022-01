Renzi chiude la porta: "No alla Belloni impossibile votare al Quirinale il capo dei servizio segreti"

globalist

28 Gennaio 2022

Presidente della Repubblica una capa degli 007? Molti dicono di no.

“Non è minimamente possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra”. Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Leopolda.

Renzi aggiunge: “Se è il suo nome proporremo di non votarlo. Indipendentemente dal nome, in una democrazia del 2022 il capo dei Servizi segreti non diventa presidente della Repubblica, se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi di fronte ai cittadini”.

Il leader di Italia viva annuncia che “gira voce che Belloni stia arrivando a Montecitorio per incontrare i leader di maggioranza. Si sappia – dice – che un leader non la incontrerà. Io non la incontrerò. Ho grandissima amicizia, affetto, per lei ma non arrivo al punto di immaginarla presidente della Repubblica, per il lavoro che fa”.