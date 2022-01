Salvini tenta la spallata con Frattini, Pd allarmato e Renzi sbotta: "Ha scambiato l'elezione del PdR con X Factor"

globalist

27 Gennaio 2022

Quarto scrutinio a vuoto per il Presidente della Repubblica, e sembra che un accordo non si sia ancora trovato. A impegnarsi notevolmente inc queste ore è il leader della Lega Matteo Salvini, che stasera porterà al vertice del centrodestra, secondo quanto trapelato da alcune fonti, i nomi di Sabino Cassese e Franco Frattini.

Su quest’ultimo nome si scatena la bufera: due giorni fa, Letta e il Pd avevano detto un chiaro no a Frattini, bocciato per le sue posizioni filorusse. Non sarebbe certo l’unico motivo per cui Frattini sarebbe una vergogna se venisse eletto: le sue dichiarazioni spesso di stampo razzista sono state numerose nel corso degli anni.

Nel 2007, ad esempio, Frattini fu censurato dal Parlamento Europeo per alcune vergognose dichiarazioni riguardo le persone Rom: “Quello che si deve fare è semplice: si va in un campo nomadi a Roma, ad esempio sulla Cristoforo Colombo, e a chi sta lì si chiede ‘tu di che vivi?’. Se quello risponde ‘non lo so’, lo si prende e lo si rimanda in Romania. Così funziona la direttiva europea: semplice e senza scampo”.

Sembra riferirsi a questo rumor un tweet recente di Matteo Renzi che ha accusato Salvini di stare trattando l’elezione del Capo dello Stato come i provini di X Factor: “L’indecoroso show di chi ha scambiato l’elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimostra una sola cosa: bisogna far scegliere il Presidente direttamente ai cittadini. Stanno ridicolizzando il momento più alto della democrazia parlamentare”.