Renzi si scaglia con i colleghi in Parlamento: "Oggi un'altra giornata persa"

27 Gennaio 2022

Matteo Renzi pressa gli alleati e li invita a fare presto per dare all’Italia un nuovo presidente della Repubblica, che lui ha identificato nella figura di Casini.

“Non credo che si chiuderà oggi ma domani. Credo che anche oggi sarà un’altra giornata persa. L’Italia domani deve avere un presidente”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, prevede un’altra giornata interlocutoria nell’elezione del presidente della Repubblica, arrivata al quarto passaggio parlamentare.

“Credo che oggi il centrodestra lascerà passare un altro giro, facendo un tentativo di bandiera e poi domani dovrà scendere a più miti consigli”, aggiunge l’ex presidente del Consiglio. Secondo Renzi, il leader della Lega “Salvini e diversi M5S, dai quali fatico a escludere l’ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è emersa la candidatura di Franco Frattini, una candidatura molto seria ma che andava contro la tradizionale impostazione geopolitica dell’Italia”.

“I leader del centrodestra devono decidere – ma questo vale anche per i leader del centrosinistra – se pensare ai sondaggi dei prossimi 7 giorni o se pensare all’Italia dei prossimi sette anni. Se tu pensi ai sondaggi non sei un leader. I leader hanno paura ma un leader non può avere paura. Il passaggio a vuoto di oggi è sbagliato. Domani l’Italia deve avere il presidente della Repubblica”, conclude Renzi.