Marcucci (Pd) segue Renzi e apre a Casini: "È una figura che ha le caratteristiche per unire"

24 Gennaio 2022

Marcucci segue Renzi e mentre voci del Pd (vedi l’ex presidente della regione Toscana Enrico Rossi) definisce Casini l’erede della peggiore Dc, l’ex capogruppo del senato e leader di Base Riformista (gli ex renziani) spende parole di apertura verso l’ex presidente della Camera, eletto in parlamento per esplicito volere di Renzi nelle liste del Pd.

Che ha detto Andrea Marcucci? Spero in un accordo entro giovedì.

L`Italia non ha superato l’emergenza per questo Draghi dovrebbe restare a Chigi. Casini? È certamente una figura che ha le caratteristiche per unire”.