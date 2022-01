Liliana Segre che vota per il presidente della Repubblica è il più bel regalo di Mattarella

globalist

È cominciata la prima votazione per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. I Presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, hanno iniziato la prima chiama dei parlamentari, in una votazione necessariamente particolare per via delle misure anti-contagio.

Una bellissima notizie e un regalo di Sergio Mattarella:

”Sono emozionata”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a Radio Popolare dopo aver votato per il presidente della Repubblica.

”Avendo provato – ha proseguito Segre– a essere la reietta, la condannata, senza colpa, la vita è cosi straordinaria che poi ti porta, da vecchia, a diventare una senatrice a vita e a votare per il capo dello Stato”, ha risposto Segre. La senatrice non ha voluto dire quale scelta abbia compiuto nel segreto dell’urna.

Il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del Collegio. Prima dell’inizio della chiama Fico ha spiegato le modalità di voto. Il primo ad essere chiamato a votare è stato Umberto Bossi.

Dopo Bossi hanno votato quattro parlamentari costretti alla sedia a rotelle, quindi la senatrice a Vita Elena Cattaneo, con le stampelle per l’incidente riportato quando è stata scippata a Milano. Quindi gli altri senatori a vita: Giorgio Napolitano era assente, come Carlo Eubbia. Presente Liliana Segre. Ogni grande elettore si disinfetta le mani prima di ricevere la scheda, vota e quindi la depone nell’Insalatiera, l’urna in vimini e oro rivestita di raso verde che le contiene.

La Lega annuncia scheda bianca

È ampiamente previsto che la votazione di oggi si concluderà con un nulla di fatto. L’indicazione della scheda bianca è emersa durante la riunione con Matteo Salvini alla Camera. “Confermeremo di essere seri e responsabili” ha detto il leader del partito. Intanto, tra i partiti continuano i confronti e gli incontri. In mattinata, secondo quanto si è appreso, il premier Draghi si sarebbe visto con Salvini che nel primo pomeriggio dovrebbe avere un faccia a faccia con il segretario del Pd Enrico Letta.

M5s

“Ieri l’assemblea M5s, che è il numero piu consistente, ha convenuto diffusamente che l’obiettivo è preservare la continuità dell’azione di governo perché non possiamo trascurare che ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che prima ci fermiamo per il Quirinale e poi per un nuovo governo” dichiara Giuseppe Conte entrando alla Camera per il vertice con Pd e Leu. “Il nostro primo obiettivo, non è il patto di legislatura ma un patto per i cittadini”. “Noi non poniamo veti su nessuno, abbiamo alzato l’asticella, vogliamo una personalità di alto profilo, compatibile coi valori del Movimento”.