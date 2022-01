L'uomo del Bunga-Bunga si ritira: Sardine e popolo Viola annullano il sit-in contro Berlusconi

globalist

23 Gennaio 2022

Dall’alto del suo spessore etico e morale e dall’alto del suo senso delle istituzioni, quando Berlusconi telefonava a qualche parlamentare in cerca di voti si presentava: “Sono il signore del bunga-bunga”. Ora la farsa è finita.

In una nota comune i movimenti 6000 Sardine e il Popolo Viola hanno fatto sapere che la manifestazione di protesta contro la candidatura del cavaliere non ci sarà: “Con il superamento della indecorosa ed improponibile parentesi su Silvio Berlusconi, autocandidato al Quirinale, abbiamo deciso che la manifestazione di Roma non si terrà. Riteniamo, comunque, necessario e giusto analizzare le ultime evoluzioni convinti del fatto che per il Paese si apra una fase politica delicatissima, in cui sono richiesti senso di responsabilità e cura delle Istituzioni. Restiamo, infatti, vigili ed attenti e manteniamo accesa la mobilitazione convinti che i luoghi della nostra democrazia, garantiti dalla nostra bella Costituzione, debbano essere preservati da tentativi di incursione – che pure ci sono – da parte della peggiore classe politica espressa negli ultimi anni in Italia”.