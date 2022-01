Sondaggio sul Quirinale: ecco chi vorrebbero al Colle le casalinghe italiane

globalist

22 Gennaio 2022

“Federcasalinghe si schiera sul Quirinale e chiede a Mattarella il bis. Altissimo il gradimento delle donne per un nuovo mandato a Sergio Mattarella quale Presidente della Repubblica: gradimento oltre l’80% secondo una verifica ad ampio raggio condotta non solo tra le associate ma anche nella società”. Così in una nota stampa Federcasalinghe. “Le donne considerano il nuovo mandato al Presidente Mattarella, e la prosecuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Draghi l’unico segno di stabilità in un momento difficilissimo per il Paese e di transizione parlamentare”, dichiara l’associazione.

“Le prossime elezioni politiche sono storiche ed ormai vicine. Dalle urne uscirà un Parlamento molto diverso, per il numero degli eletti. L’attuale Parlamento, ormai in scadenza, è costituito da 950 eletti fra Camera e Senato. Il prossimo sarà costituito da solo 600 eletti. Viviamo una fase costituzionale delicata, che richiede coesione e stabilità. Per questo come cittadine- conclude la nota- abbiamo inviato la richiesta a tutti i Capogruppo di Camera e Senato di chiedere e votare un nuovo mandato a Mattarella ed abbiamo chiesto al Presidente di accogliere positivamente questa possibilità”.