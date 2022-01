Sarebbe bello che Rosy Bindi diventasse la prima Presidente della Repubblica: una raccolta firme lo chiede a gran voce

globalist

22 Gennaio 2022

“In nemmeno quattro giorni l’appello a candidare Rosy Bindi a Presidente della Repubblica ha superato le 10mila firme. Un risultato di assoluto rilievo se si pensa alla tenacia con cui la sua candidatura è stata giudicata ”impossibile” da tanti osservatori e aspiranti protagonisti della partita per il Quirinale”.

Lo dice Nando Dalla Chiesa. “Il fatto che partendo dal nulla organizzativo, senza pubblicità sui media e ovviamente senza denari, ma solo con un passaparola spontaneo si sia arrivati a questo numero di sottoscrittori – cui si aggiungono altrettanti registrati sulla pagina Facebook – indica una diffusa volontà di vedere candidare alla massima carica dello Stato persone che abbiano fatto qualcosa di importante e faticoso per il proprio Paese, persone che abbiano meritato sul campo”, prosegue il sociologo.

“Non per nulla tra i sottoscrittori vi sono molti autorevoli esponenti del più impegnato mondo associativo italiano, a partire da don Luigi Ciotti. Tra le candidature di prestigio, dunque, c’è, è possibile, anche quella di Rosy Bindi. Ben altre sono quelle impossibili. E’ un appassionato invito al sistema politico a ‘giocare alto’ in un momento tanto importante per l’interesse del Paese”, conclude Dalla Chiesa.