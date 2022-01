Calenda: "Berlusconi vuole il Quirinale come Oscar alla carriera, Meloni e Salvini sono leadership immature"

globalist

19 Gennaio 2022

Deprimente è la sola idea che si sia potuto immaginare di candidare un condannato per frode fiscale, soldale di condannati per prostituzione e per fatti di fatti, sessista dichiarato e quant’altro alla più alta carica dello Stato.

Silvio Berlusconi “pensa che il Quirinale sia una specie di Oscar alla carriera”, “Salvini e Meloni sono leadership immature, se non sono convinti di questa candidatura e non hanno il coraggio di dire di no a Berlusconi perchè temono di contrariarlo”.

Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, partecipando a L’aria che tira su La7.

Ipotesi di rimpasto

Rimpasto di governo? Io penso che ci siano dei ministri deboli, che non stanno lavorando come si dovrebbe. A Draghi direi fai una verifica insieme ai partiti per capire se sei soddisfatto o meno dell’azione di governo”.