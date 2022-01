Il monito di Fratoianni alla sinistra: "Non sottovalutate la candidatura di Berlusconi al Quirinale"

globalist

17 Gennaio 2022

Sembrava una barzelletta, quando il nome di Berlusconi venne fuori per la prima volta per il Quirinale. Così come lo sembrava Trump, e poi è finita com’è finita. Insomma, di questi tempi pazzi, non si può assolutamente fare affidamento sul buon senso, mentre la spregiudicatezza di certa politica è da non sottovalutare. E la candidatura di Berlusconi, portata avanti con supremo spregio del ridicolo dai suoi (definire ‘padre nobile della Patria’ uno che raccontava le barzellette sconce durante i comizi, per dirne una tra le migliaia che ha combinato negli anni) può andare a finire molto male se la sinistra non smette di considerarla una presa in giro e prepara una strategia.

È questo il senso del messaggio di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ai microfoni di Studio24 su Rai News: “Innanzitutto ripeto che consiglierei a tutti di non sottovalutare la candidatura di Berlusconi. Ed è il motivo per cui continuo a dire a Letta e a Conte, e alle forze del campo progressista che forse è l’ora di fronte a questa offensiva di costruire una strategia che non sia solo difensiva e di mettere in campo una proposta che parli al Paese. Non si può giocare di rimessa”.

“Io considero la candidatura di Berlusconi persino indecente – prosegue il leader di SI – e non è questione di formalità. Il punto è che cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi in questo Paese, e badate e non mi riferisco solo al casellario giudiziario, ma mi riferisco alla regressione culturale che Berlusconi ha contribuito a diffondere in Italia, dalla mercificazione di ogni spazio della vita, perfino del corpo degli uomini e delle donne, alla credibilità internazionale di questo Paese nel caso venisse eletto”.

“Questo è il problema di una candidatura – conclude Fratoianni – che nasce da una cultura contro la Costituzione di questo Paese. È una questione sostanziale e profonda con cui bisogna fare i conti”.