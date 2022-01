Paglia (Si): "Berlusconi al Quirinale? "Il rischio che con centinaia di eletti che vagano senza meta"

globalist

16 Gennaio 2022

Berlusconi al Quirinale? Il rischio c’è e i motivi per essere preoccupati ci sono.

Prima questione: Berlusconi può diventare Presidente della Repubblica. In un Parlamento dove centinaia di eletti vagano senza meta, chi ha mezzi eccezionali di persuasione può farcela. Berlusconi ha già dimostrato di averli e il suo patrimonio testimonia a favore.

È quindi giusto tenere alta la pressione e chiarire che i cittadini italiani non accetterebbero una simile ipotesi.”

Lo scrive su Facebook il responsabile nazionale economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia.

“Seconda questione – prosegue l’esponente della segreteria nazionale di SI – Draghi non deve diventare Presidente della Repubblica: in un quadro di debolezza dei partiti e delle istituzioni democratiche, la sua ascesa al Colle rappresenterebbe di fatto una torsione presidenzialista del sistema. L’Italia non ha bisogno di uomini soli al comando, ma di un custode della Costituzione. Quindi Berlusconi è il problema, ma Draghi non è la soluzione.”

“Per questo Pd, M5S, la sinistra e tutte le persone di buona volontà hanno il dovere di fare un nome nel solco della Carta, puntando a trovare – conclude Paglia – i consensi necessari, guardando non alla pessima maggioranza di oggi, ma ad un progetto per il domani. I numeri, checché ne dica una narrazione interessata, possono esserci.”

