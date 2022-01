La Russa tiepido su Berlusconi al Quirinale: "Lo sosterremo ma Forza Italia dimostri di avere i numeri"

globalist

16 Gennaio 2022

Anche gli estremisti di destra di Fratelli d’Italia Berlusconi non va bene più di tanto. Ossia eleggere un presidente improbabile di 85 anni che finirebbe il mandato a 92.

Silvio Berlusconi “è certamente un uomo che ha dimostrato di saper difendere l’Italia, ed è il candidato che mette d’accordo tutto il centrodestra, che ha diritto a indicare un proprio esponente anche ‘di parte’, come fece la sinistra con Napolitano o con Prodi”.

Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, il senatore di FdI Ignazio La Russa.

“Lo sosterremo senza se e senza ma, come gli ha detto Giorgia Meloni”, ha spiegato, “ma, è ovvio, a una condizione”. “Che ci sia – ha spiegato La Russa – la realistica possibilità di vincere. Non la certezza, quella non esiste mai, ma la concretissima possibilità di farcela”. E come potete saperlo?

“Questo è stato detto molto chiaramente al vertice: non basta che Forza Italia o lo stesso Berlusconi ci dicano ‘i voti li abbiamo’. Dobbiamo verificarlo tutti assieme, lavorando magari con un comitato composto da capigruppo e da delegati di fiducia dei partiti. Ma tutti insieme dobbiamo esaminare la situazione”.