Rai, Anzaldi: "Salvini al Tg2 ha avuto più spazio di Mattarella e Draghi nel mese di dicembre"

12 Gennaio 2022

Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi ha sollevato una questione riguardante il segretario della Lega: “Nel mese di dicembre Salvini, che non ricopre alcun incarico di governo, ha avuto al Tg2 addirittura più spazio di parola dei presidenti Mattarella e Draghi, in prime time persino il doppio del premier: come fa l’Agcom a non intervenire? Che dicono Fuortes, Cda, Fnsi, Usigrai?”.

Lo ha scritto su Facebook pubblicando le tabelle dell`Osservatorio di Pavia di dicembre relative allo spazio ai leader.

“Dai dati dell`Osservatorio di Pavia – ha proseguito Anzaldi – emerge una gravissima distorsione dell’informazione sulla quale gli attuali vertici inspiegabilmente continuano a non intervenire”.