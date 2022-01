Quirinale, Renzi allude a Bersani: "Nel 2013 hanno bruciato almeno tre presidenti per imperizia o incapacità"

globalist

12 Gennaio 2022

L’allusione di Renzi a Bersani, quella scritta dall’ex Premier nella e-news: “Sull’elezione del Presidente della Repubblica ciascuno ha un`idea diversa, pare. Io mi limito a questa considerazione: in un passaggio del genere, serve grande capacità e intelligenza politica. Nel 2015 c`è stata, nel 2013 no”.

Ha poi continuato: “Nel 2015 abbiamo eletto un Presidente con numeri superiori a quelli dei gruppi che in teoria appoggiavano Mattarella, nel 2013 hanno bruciato almeno tre presidenti per imperizia o incapacità – ha ricordato il leader di Italia viva -. Quindi il mio messaggio è molto semplice: ci vuole la politica, non gli slogan. Il primo incontro dei parlamentari di Italia Viva sarà venerdì sera, per adesso da remoto, alle 21.30”.