Piccolotti (SI): “Per Renzi bisogna diffondere solo i dati delle terapie intensive. E' un cinico"

globalist

10 Gennaio 2022

C’è chi avvalla atteggiamenti no vax e complottisti per salvaguardare il proprio elettorato, e chi mette la propria testa sotto la sabbia. Di cantonate Renzi nell’ultimo anno ne ha prese molte, ma la questione che per lui vadano diffusi solo i dati delle terapie intensive, perché altrimenti sennò si parla alla gente in modo catastrofista, non ha davvero alcun senso.

“Per Matteo Renzi ‘bisogna diffondere solo i dati delle terapie intensive, basta catastrofismo’, evidentemente non ha ancora capito che i dati del contagio oggi servono a capire quanto saranno piene le terapie intensive 10/15 giorni più tardi.

Ha deciso di occupare il ruolo che fu di Briatore durante la prima ondata pandemica. The business must go on: è l’unica cosa che gli importa.” Lo ha scritto su Facebook Elisabetta Piccolotti della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“E pazienza se i tecnici dell’Iss dicono – ha proseguito l’esponente di SI – che potremmo ritrovarci impreparati di fronte a 60mila ricoveri ed ospedali in tilt. Per Renzi pensare in anticipo a come garantire a tutti le cure è ‘catastrofismo’.”

“Il cinismo di questo personaggio – conclude Piccolotti – non ha limiti.”