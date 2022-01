Matteo Renzi attacca il Pd, Conte e D'Alema nel comizio a sostegno di Valerio Casini

globalist

7 Gennaio 2022

In un colpo solo Renzi ha attaccato il Pd, Conte e D’Alema messi in un unico minestrone. Come se la specialità dell’ex rottamatore sia solo quella di rinfacciare cose nel campo progressista mentre – a memoria – non si ricordano sue critiche a Forza Italia.

“La candidata del Pd è la candidata della sinistra radicale, era contro le nostre riforme, era contro il Family Act, contro tutto ciò che abbiamo fatto e la scelgono per guidare il centrosinistra, o presunto tale, a Roma”.

Così il leader di Iv Matteo Renzi da un’iniziativa elettorale con il candidato alle suppletive a Roma, Valerio Casini, parlando di Cecilia D’Elia.

L’attacco al Pd per D’Alema

“Chi è che ha cambiato casa? Noi o loro che hanno cambiato direzione?”. Così Matteo Renzi sul Pd ad un’iniziativa elettorale per le suppletive a Roma. “Adesso il Pd sta con D’Alema”, aggiunge.

Le parole contro Conte

“Giovedì 13 gennaio è l’anniversario delle dimissioni, della ‘prematura’ dipartita, del governo Conte… noi faremo un volantinaggio con i parlamentari di Italia Viva e venerdì 14 faremo una chiusura” della campagna per le suppletive.