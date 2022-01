Rotondi chiama a raccolta la destra: "Sul Quirinale il nostro piano B si chiama Berlusconi"

globalist

4 Gennaio 2022

Preroll

La sola ipotesi di Berlusconi al Quirinale sta facendo inorridire milioni di italiani mentre il nostro paese è tornato a diventare lo zimbello internazionale come ai tristi tempi del cucù e delle corna.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Leggo che il Pd chiede a Salvini e al centrodestra di rinunciare a Berlusconi per aprire il dialogo. E non è un problema, rinunceremo al dialogo con un partito che vuole scegliere l’ennesimo Capo dello Stato di sinistra avendo il 12 per cento dei grandi elettori. Il nostro piano B si chiama Berlusconi. E la posizione di Salvini è stata correttissima”.

Middle placement Mobile

Così Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

Dynamic 1

No a una manifestazione di piazza in favore di Berlusconi

“Scendere in piazza per Silvio? E’l’idea di un fan, l’immenso berlusconiano Fausto Sacco, a cui però ho sconsigliato di promuovere una iniziativa che potrebbe apparire una pressione sui grandi elettori (come lo è quella del popolo viola). In ogni caso né la Dc e nemmeno Forza Italia intendono promuovere iniziative di piazza su un tema che è e resta affidato alla coscienza dei singoli parlamentari e grandi elettori”.