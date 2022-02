Rotondi boccia la federazione Toti-Renzi: "Alla larga da queste cose, alle elezioni si prende uno zero virgola"

globalist

4 Febbraio 2022 - 16.04

Preroll

Gianfranco Rotondi dice no a qualsiasi manovra che coinvolga i moderati di centrodestra e non solo: a cominciare dal progetto di un’alleanza Toti-Renzi: “”Ne abbiamo fatte dieci negli anni di federazioni e roba del genere e la cifra elettorale è sempre stata preceduta da uno zero e da una virgola”, taglia corto il deputato di Forza Italia, uno dei vicecapogruppo di Paolo Barelli alla Camera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

”Alla larga da queste operazioni di centro di cui parlano i giornalisti in Transatlantico – avverte – Se si vuoi mantenere una rappresentatività, devi rapportarti alle cose che esistono nel Paese e non a quelle di cui parlano i cronisti di Palazzo…”

Middle placement Mobile

”Occorre lavorare alla costruzione del partito di massa, che vincerà le prossime elezioni”, replica. Sì, ma con chi? ”Se lo sapessi, ma ora è presto, si vedrà e capirà quando le elezioni politiche saranno più vicine”, ribatte Rotondi che insiste: ”C’è bisogno di una forza di massa, anche una lista, se non un partito di massa, che rappresenti l’opinione prevalente del Paese, parta dal 30% per arrivare preferibilmente al 51%…”.

Dynamic 1

In ogni caso, assicura, non si può fare a meno del Cav: ”Berlusconi è il fuoriclasse e anche nella costruzione di una novità epocale lui apparirà sempre come il più nuovo”. Consigli a Salvini? ”Non sono così autorevole per dargli consigli”, risponde Rotondi per poi aggiungere: ”So solo che porterò il mio granello di sabbia alla costruzione di quello che Aznar chiamava la nuova maggioranza, quando vinse le elezioni spagnole grazie allo slogan: ‘ Votate la nuova mayoría…”.