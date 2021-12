Calenda ironizza su Meloni: "La sinistra odia le piscine? Questo il livello dell'opposizione..."

globalist

30 Dicembre 2021

Ogni volta che qualcuno pensa che Meloni abbia toccato il fondo l’ex missina rilancia e va sul fondo nel fondo.

E così anche Calenda è partito all’attacco.

“La sinistra odia le piscine. E reprime la libertà di nuotare. Il perché non è dato conoscerlo, sarà considerata un’attività decadente? Questo è il livello della politica di opposizione (per fortuna) in Italia. Che il signore ci conservi Draghi”.

Lo scrive Carlo Calenda su twitter rispondendo a un post di Giorgia Meloni in cui la leader Fdi che, con le misure anti Covid, si sceglie “di colpire le solite categorie odiate dalla sinistra: ristoratori, albergatori, palestre e piscine”.