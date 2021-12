No Vax e fan di FdI assaltano i social di Salvini: “Sei nel Governo del Green Pass, vattene a fanc…”

globalist

29 Dicembre 2021

Ormai Salvini come fa, sbaglia. Se da una parte i sinceramente democratici lo attaccano per il suo razzismo contro i migranti, il nuovo nemico del leader leghista sono i suoi vecchi alleati, coloro cui ha strizzato l’occhio per mesi.

No Vax e No Green Pass, spesso vicini invece a Giorgia Meloni, invadono sistematicamente la pagina Twitter del leader della Lega, accusandolo di far parte del Governo che ha implementato il Green Pass senza battere ciglio (anzi, addirittura promuovendolo).

Salvini vive una situazione difficile: da un lato la Lega è effettivamente parte del Governo ed è sotto gli occhi di tutti che il Super Green Pass è passato senza che la Lega abbia avuto il coraggio di fare un fiato. Dall’altro, Salvini non ha mai condannato apertamente i no vax, né spinto a vaccinarsi ma anzi difendendo la ‘libertà di scelta’: un tentativo il suo di non perdere completamente quell’elettorato da cui Giorgia Meloni invece continua a trarre forza.

Caro Matteo…..dovete togliere il Green pass x lavorare!!!! Perché il LAVORO È UN DIRITTO!!!!! Basta RICATTI e MINACCE!!!!!! — Marilena Tosini (@1967mary1967) December 29, 2021

Tutti voi avete fatto questo sfacelo insieme a loro che hanno avvallato ogni vs schifezza!!i lavoratori sospesi senza stipendio nn vi interessano vero!! — Lella56 (@Lella562) December 29, 2021

Fanno morire di fame, perché "tengono" alla salute dei lavoratori.

O ti "vaccini" o muori di fame, trattasi di leggi "salvavita". — RosalbaFalzoneArtist (@Rosalba_Falzone) December 29, 2021

Vattene affanculo — GIULYTOM (@GIULYTOM1) December 29, 2021