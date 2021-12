Mozione in Campidoglio: "Sospensione temporanea degli sfratti con l'emergenza freddo"

globalist

28 Dicembre 2021

Dopo che il ministero dell’Interno ha dato il via libera agli sfratti da Natale in poi, sospesi per via della pandemia, i comuni sono in allarme.

Infatti oltre alle pratiche accumulate da smaltire, soprattutto per i grandi comuni, c’è anche il problema dell’emergenza freddo.

“Abbiamo approvato oggi in Assemblea Capitolina una mozione per chiedere a Governo e Prefetto la sospensione temporanea degli sfratti con l’emergenza freddo”.

Così in una nota Yuri Trombetti, consigliere Pd e presidente della commissione Patrimono e Politiche abitative del Campidoglio.

“A Roma si contano più di 4mila sfratti, una condizione aggravata in questo periodo dal freddo, oltre che dalla pandemia. Chiediamo per questo di sospendere gli sfratti per mettere in sicurezza tutti coloro che si trovano oggi in condizione di precarietà. Chiediamo in più l’istituzione di un tavolo con tutti i soggetti istituzionali, per valutare insieme una graduazione che garantisca soluzioni alternative, soprattutto a tutela delle persone più fragili”, conclude Trombetti.