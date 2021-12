Gli spropositi della negazionista Donato: "Ci hanno illusi sui vaccini, Draghi e Speranza si dimettano"

globalist

28 Dicembre 2021

Francesca Donato è spesso ospite dei talk show come rappresentante del popolo no vax e si è fatta conoscere per le sue tesi anti scientifiche e soprattutto prive di ogni fondamento numerico.

La brutta abitudine dei no vax, di cui Donato è paladina, è quella di rigirare i numeri della pandemia non solo a loro favore, ma contro le spiegazioni degli scienziati. Se è vero che c’è un aumento esponenziale dei contagi, è pur vero che i ricoverati gravi e i decessi sono nettamente inferiori allo scorso anno e principalmente sono non vaccinati.

“Il boom di contagi, l’assalto ai tamponi e i tracciamenti ormai in tilt dimostrano il fallimento su tutta la linea della gestione della pandemia. Se ci fosse un minimo di serietà Draghi e Speranza dovrebbero prenderne atto e rassegnare le dimissioni. Lo ha affermato l’Eurodeputata " Francesca Donato.

“I numeri – sostiene la parlamentare europea – dimostrano chiaramente che i vaccini non fermano la diffusione del contagio ma a Palazzo Chigi e al ministero della Salute continuano a far finta di nulla e sono pronti a cercare nuovi capri espiatori non solo tra i non vaccinati ma anche tra chi non ha fatto la cosiddetta terza dose. Draghi e Speranza hanno illuso milioni di italiani con i vaccini per abbandonarli adesso al caos più totale e a possibili nuove restrizioni che saranno il colpo di grazia per parecchi settori della nostra economia. E’ ora che se ne vadano”, conclude.