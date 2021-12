Silvio Berlusconi, un presidente straordinario ed esemplare. Ma per chi?

David Grieco

26 Dicembre 2021

Non so voi, io non ce la faccio più ad ascoltare gli anatemi dei No Vax sull’esistenza dell’oscura e perversa dittatura dell’Ordine Mondiale del Potere. Se tutto il ragionato e necessario dissenso che in democrazia deve far parte dell’Ordine Naturale delle Cose finisce per tradursi in slogan da Ku Klux Klan siamo veramente messi male.

In questo deserto delle idee, viene quasi voglia di augurarsi che Silvio Berlusconi ce la faccia a salire al Colle nelle vesti di Presidente della Repubblica. Assurdo? Certo che è assurdo.

Ritratto di un Presidente che più fantastico non si può: fresco bisnonno, 85 anni, un aspetto fisico devastato dai ritocchi che lo fa sembrare un portachiavi di Mao Tse Tung, una valanga di processi ancora in corso, un legame oggettivo con Cosa Nostra, cosa si può desiderare di più?

Sapete perché sarebbe il caso di augurarsi Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica? Perché negli ultimi 30 anni in tutto il mondo, dalle Alpi alle Piramidi, tutti gli stranieri, nessuno escluso, ci hanno additati al pubblico ludibrio e ci hanno fatti vergognare soltanto nominandolo.

“Ma come sopportate Berlusconi?”, “Ma vi rendete conto che Berlusconi è un mafioso?”, “Ma come fate a farvi governare da un pregiudicato?”, “Ma come potete votare uno che ha un palazzo pieno di giovani prostitute?”….

Ricordate? Frasi come queste, pronunciate spesso di passaggio e condite con sguardi di disprezzo, hanno funestato le vacanze all’estero di tante generazioni di italiani.



Tornando al nostro sinistro augurio, l’elemento più straordinario di una eventuale elezione di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica sarebbe però uno su tutti: in qualità di Presidente della Repubblica, Silvio Berlusconi diverrebbe automaticamente Presidente del Csm, vale a dire capo della magistratura. La magistratura, vi rendete conto? Capo della magistratura con processi ancora in corso? Quando si dice un capolavoro.

Ora, visto che in Italia tutto è possibile, comunque vada a finire proviamo a consolarci fin da ora. Se Silvio Berlusconi diventerà Presidente della Repubblica sarà la prova provata del fatto che un Ordine Mondiale del Potere non esiste proprio. O, in alternativa, che noi italiani viviamo proprio sulla Luna.