Mentre trama per il Quirinale Berlusconi si esercita e fa un video di auguri per gli italiani

25 Dicembre 2021

Gli auguri agli italiani con la speranza – nemmeno troppo nascosta – di poterli fare il prossimo anno con i discorso di fine anno, visto che ci sono truppe cammellate in azione nel tentativo di trovare parlamentari sbandati’ che possano garantire quella cinquantina di voti che mancano per avere la maggioranza ed essere eletto successore di Mattarella.

“A tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale”. Lo dice Silvio Berlusconi in un breve video diffuso via Instagram che lo ritrae davanti all’albero natalizio mentre tiene in braccio uno dei diversi cani ormai da tempo residenti ad Arcore.

Oltre al video, nel messaggio Instagram, Berlusconi scrive: “Buon Santo Natale a voi e alle vostre famiglie! Vi auguro di poter trascorrere qualche ora di gioia e dì serenità con le persone a cui volete bene, come farò io”.

Il cagnolino Shitzu

La new entry canina di Arcore, Gilda, che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi tiene in braccio nel video diffuso sui social per gli auguri natalizi, è uno Shitzu di pochi mesi, di colore chiaro, con le orecchie e la sommità del capo pezzate di nero.

La cucciola è di una razza di origine cinese, di piccolo taglio, nota per il carattere insieme affettuoso, giocoso e caparbio, ma soprattuto è un cane che le storie narrano essere legato alla suprema circospezione degli antichi leader del Celeste Impero. Associato simbolicamente al potere, non a caso, il termine shitzu significa “cane-leone” o “cane figlio del leone” (del re della foresta, inoltre, questi esemplari sembrano portare qualche traccia nella postura, oltreché nella folta ‘criniera’ della testa).

Pare, del resto, che gli imperatori approfittassero della particolare sensibilità uditiva degli Shitzu che ne facevano, e ne fanno, ideali e discreti cani da guardia, oltre che da compagnia. Frutto di incroci risalenti al XVII secolo tra il Pechinese, il Tibetano e il Lhasa apso, nell’insieme facile da ‘gestire’, è un cane che, pur potendo restare solo in appartamento per qualche ora, ha bisogno di sentire l’affetto del padrone, o dei padroncini, visto che, per la sua natura mite e la conformazione anatomica, si rivela adatto anche ai bambini.

