Il solito Gasparri: "Draghi è un patriota ma Berlusconi lo è di più". E Ruby no?

13 Dicembre 2021

Forza Italia ha ufficialmente lanciato la candidatura di Silvio Berlusconi al Colle e sta cercando di convincere i più dubbiosi della coalizione, a partire dal criptico Salvini per arrivare a Meloni che si è espressa a favore di un più generico presidente Patriota.

”Giorgia Meloni ha chiesto un presidente patriota, e chi è più patriota di Berlusconi che ha fondato un partito che si chiama Forza Italia?” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il senatore di Fi Maurizio Gasparri.

”Berlusconi in quanto a patriottismo non lo batte nessuno”; ha ribadito il senatore. Mario Draghi è un patriota? ”Ha lavorato in Inghilterra, è stato molto all’estero. E’ patriota ma Berlusconi lo è di più”. E Pierferdinando Casini? ”E’ un patriottino”, ha scherzato Gasparri.