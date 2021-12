globalist

9 Dicembre 2021

Renzi ha deciso di candidare Elena Bonetti, la ministra per le Pari Opportunità, alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1. La notizia è stata diffusa dall’Ansa, che l’ha appresa da fonti qualificate di Italia viva.

Il 16 gennaio si voterà per assegnare il seggio alla Camera che era di Roberto Gualtieri: Italia Viva lancia la candidatura della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che oggi non è parlamentare.