Il Pd stravince le suppletive a Roma1 con Cecilia D'Elia (ma hanno votato in pochissimi)

17 Gennaio 2022

Cecilia D’Elia del Pd ha conquistato il seggio alla Camera dei deputati – lasciato libero da Roberto Gualtieri, ora sindaco della Capitale – vincendo le elezioni suppletive di Roma centro con il 59,43% dei consensi. Clamoroso il dato dell’affluenza, pari ad appena l′11,33% degli aventi diritto.

Simonetta Matone, la capogruppo della Lega in Campidoglio che ha corso per il centrodestra, ha avuto il 22,42% dei voti; Valerio Casini (Iv) il 12,93; Beatrice Gamberini il 3,24%; Lorenzo Vanni l′1,97%.

“Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese” ha scritto in un post Cecilia D’Elia, che diventa la grande elettrice numero 1.009 in Parlamento nella corsa al Quirinale.