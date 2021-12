Rosy Bindi: "Una donna al Quirinale? Tempo scaduto da 70 anni...."

globalist

5 Dicembre 2021

C’è chi la vorrebbe come Presidente della Repubblica e secondo lei sarebbe anche giunta l’ora che una donna rivesta questo ruolo.

“Io al Quirinale? Non mi fate arrossire, non è pensabile che un politico che ama il proprio Paese non possa considerare questa una cosa che fa onore. Tutti quelli di qui si parla sono spariti dalla circolazione e io sono l’unica a non essere sparita, anzi sono riapparsa, non vorrei che qualcuno pensasse che io ci penso e ci credo. Io non credo che questa cosa avverrà e proprio per questo me la godo, nel senso che le ‘nomination’ fanno piacere, ma so che non accadrà, perciò sono molto tranquilla”.

Così Rosy Bindi ha commentato le voci che la vorrebbero prossimo Presidente della Repubblica nel corso della puntata di ieri sera de La Parole, il programma del sabato sera di Rai3 condotto da Massimo Gramellini.

“A dire la verità spiega l’ex Presidente Pd, il tempo per avere una donna al Quirinale, sarebbe anche scaduto da almeno 70 anni.

Secondo me questa volta se ne parla più delle altre volte e questo potrebbe anche essere di buon auspicio. Mi piacerebbe però che si cominciasse a parlare del profilo del o della Presidente, quale debba essere il valore aggiunto che una donna dovrebbe portare in questo momento”.

“Io vorrei – conclude Rosy Bindi – un o una Presidente che garantisse al Paese quello che ha garantito il Presidente Mattarella in questi anni, prendendosi anche cura di questo Paese: l`Italia ha bisogno di sentirsi accolta, presa tra le braccia, capita nelle sue sofferenze, incoraggiata nelle sue ambizioni che sono ancora tante”.