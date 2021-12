Mastella avverte Berlusconi: "Attento che Meloni e gli altri vogliono fotterti"

globalist

4 Dicembre 2021

Preroll

Il suo linguaggio colorito è noto alle cronache. E lui, da vecchio marpione della politica sopravvissuto a tante stagioni politiche sulla elezione del n uovo capo dello Stato sente odore di bruciato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il Quirinale? L’unica cosa che posso dire è che Berlusconi deve stare attento. Questi colloqui Meloni-Letta la dicono lunga, perché questi vogliono portare Draghi a tutti i costi, dopodiché si rischia di andare al voto. Però non so se hanno fatto i conti col Parlamento”, dice il sindaco di Benevento Clemente Mastella, arrivando al Teatro Brancaccio dove è in corso l’assemblea costituente del suo nuovo partito ‘Noi di centro’.

Middle placement Mobile



“Berlusconi stai attento”, rimarca l’ex ministro, “la Meloni e qualche altro vogliono fotterti…”.