Astorre e Maugliani (Pd): "Capolei difende Mussolini, vergognoso e inaccettabile"

In un comunicato stampa congiunto, il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio e Rocco Maugliani segretario Pd provincia di Roma hanno condannato quanto scritto da Vincenzo Capolei, consigliere comunale di Anzio in quota Forza Italia in un post su Facebook: "Il responsabile provinciale di Forza Italia, Vincenzo Capolei, attraverso un imbarazzante post Facebook, inneggia a Mussolini rivendicando con fierezza il periodo fascista e la cittadinanza onoraria di Anzio del Duce. Parole vergognose e inaccettabili che non possono e non devono passare inosservate, soprattutto se a pronunciarle è un uomo di un partito politico dell'arco parlamentare. Ci auguriamo che al più presto qualcuno prenda le distanze. Mussolini è stato e sarà sempre uno dei dittatori più sanguinari della storia".