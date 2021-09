Giorgetti se ne fa una ragione: "Le gaffes di Bernardo? Almeno gli hanno garantito visibilità"

admpumiddle

Anche il ‘governata’ della Lega se ne è fatta una ragione, visto che hanno scelto come candidato a sindaco un personaggio assolutamente improbabile.

Le ripetute gaffe del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, "non so se sono create ad arte, ma sicuramente adesso tutti i milanesi sanno chi e' il nostro candidato. Gli episodi aiutano a dare visibilità talvolta, non sono un mago della comunicazione, ma mi spiegano così".

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico ed esponente del Carroccio, Giancarlo Giorgetti, a margine degli Stati Generali dei sindaci della Lega in Lombardia, alle Ville Ponti di Varese.