L'accusa di De Luca: "Che vogliono Salvini e Meloni? Seguire la strada del Brasile con morti a centinaia?"

Può stare simpatico o antipatico ma non gli manca la chiarezza:

"Salvini e Meloni? non si è capito bene cosa propongono questi esponenti politici: uno un po' primitivo, l'altra anche una persona gradevole, ma accomunati dalla linea della irresponsabilità".

A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì.

"Voi cosa proponete? - incalza il governatore - No Green Pass vuol dire che ognuno fa quello che gli passa per la testa? Già avete la responsabilità di aver proposto oltre un anno fa iniziative contro i vaccini, le chiusure, le misure di prevenzione. Ricordo cortei fatti a Roma fino a piazza del Popolo con persone senza mascherina che non so che diavolo rivendicassero".

"Che dovremmo fare in Italia? Seguire la strada del Brasile? Avere i morti a centinaia? Che dobbiamo fare per evitare la chiusura dell'economia del nostro Paese? Salvini non fa testo, ma anche una persona gradevole come l'onorevole Meloni continua a ripetere cose che sono di una banalità insopportabile. Lisciano il pelo a chi non vuole fare nulla. Salviamo tutti così per magia? La vita e il mondo non funzionano così e meno che mai quando parliamo di una epidemia maledettamente complicata e aggressiva" conclude De Luca.