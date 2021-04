La Lega tenta di ostacolare ancora la legge Zan: "Non blocchiamo l'aula per discuterne"

admpumiddle

La Lega continua a fare ostruzionismo e a mettere i bastoni fra le ruote alla legge Zan. Per i leghisti sarebbe una legge divisiva in un periodo in cui l’Italia necessita di coesione: la stessa che è mancata, insieme ad un briciolo di coerenza, proprio a causa di Matteo Salvini quando ha deciso di andare contro il Governo da membro del Governo stesso.

"Ora abbiamo la possibilità di fare le cose che servono al paese con la consapevolezza delle priorità necessarie per una ripartenza economica vigorosa, per creare posti lavoro e tirare fuori il paese dalle secche in cui si era infilato. Di certo non è utile né necessario bloccare le attività d'aula e la politica con provvedimenti surreali e dannosi come il ddl Zan".

Lo ha detto in aula alla Camera il deputato della Lega Matteo Luigi Bianchi durante il dibattito sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr.