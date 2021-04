Il Pd in rivolta contro Salvini: "Senza vergogna, fa propaganda sulla gente morta in mare"

admpumiddle

Le parole di Salvini e di Nicola Molteni sui migranti affogati al largo della Libia ('altro sangue sulla coscienza dei buonisti', hanno avuto il coraggiodi dire) hanno causato l'indignazione di molti, tra cui Sandra Zampa, segretaria nazionale del Pd: "È agghiacciante che all'indomani dell'ennesima tragedia in mare, costata la vita a donne, uomini e adolescenti in cerca di salvezza e futuro, ci sia chi specula per fare propaganda politica. Salvini spieghi cosa significa essere buonista. Significa interrogarsi su come affrontare un gigantesco problema come quello della migrazione dall'Africa? Significa discutere con l'Europa su come insieme condividendolo si possa meglio gestire? Significa battersi per la messa in sicurezza della vita delle persone? E non essere buonisti come lui che vuol dire? Guardare la gente morire in mare e spargere accuse su chi cerca soluzioni? Lo trovo spaventoso e sono certa che la maggioranza degli italiani la pensi così".Si aggiunge anche Franco Mirabelli, presidente dei senatori del Pd, che su twitter scrive: "Caro Salvini i migranti sono spinti in mare dalla disperazione e dalla fame non certo da quelli che chiami buonisti. Sono vergognose le tue lacrime di coccodrillo e il tentativo di usare strumentalmente ogni tragedia per fare propaganda e offendere il buonsenso"."Un uomo senza vergogna" è il commento senza mezze misure di Matteo Orfini, parlamentare Pd.