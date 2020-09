Salvini attacca Giani: "Hanno sbagliato a candidare un signore elegante a fine carriera"

I sondaggi parlano di testa a testa. E sicuramente un elemento che va considerato è che Giani non ha scaldato il cuore degli elettori del centro-sinistra e molti lo hanno visto come una figura priva di carisma calata dall’alto.



Il problema è che dall’altra parte ci sono gli estremisti di destra ammiratori dei tiranni sovranisti e con mani e piedi tra i fascisti.Che fare?

"C'è un'aria ottima.... Prima un artigiano del marmo di Carrara mi ha detto che non solo votava Pd ma era anche un dirigente del Pd della sua città ma il 20 e 21 settembre voterà Lega perchè, ha detto, il Pd mi ha fregato con la legge Fornero".

Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini in un comizio a Pisa.

"La partita per la prima volta qui è aperta, la sinistra forse ha fatto un errore di valutazione: ha scelto un signore elegante e come premio di fine carriera, siccome non lo ha mandato a Roma, lo vuole mandare a fare il governatore della Toscana".

Quello per le Regionali "è un voto concreto, non ideologico, ecco perché c'è aria di cambiamento. Va rimesso al centro il merito, non si può essere promossi purché si ha in tasca la tessera giusta" ha aggiunto, dimenticando cosa accade da decenni in Lombardia o dove amministra la Lega.

"Chi non ha un'idea per il futuro ma passa il tempo a insultare gli altri ha già perso prima di cominciare, c'è questa caccia al razzista ma qui non ci sono razzisti" ha concluso davanti a un gruppo di persone che lo hanno contestato urlandogli: "Buffone, buffone".

Basterebbe guardate le prodezze social della Bestia per capire che si tratta di un'affermazione priva di fondamento.