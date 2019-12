L'analisi di Calenda: "La Lega vuole cuocere il governo a fuoco lento"

Lui è un fiero oppositore dell’alleanza tra Pd e M5s e per questo non solo se ne è andato, ma ha fondato il suo partito/movimento o come si voglia definire. E ora legge la fase politica: "La Lega non ha per ora alcuna intenzione di andare al voto. Vuole invece cuocere il governo a fuoco lento. E il governo si sta prestando". E' il giudizio di Carlo Calenda che, per la prima volta in Sicilia, ha presentato il suo movimento e il progetto politico di "Azione".

In sala alcune figure politiche palermitane che fanno riferimento a +Europa, come Fabrizio Ferrandelli, e all'Udc.

Lo staff di Calenda ha annunciato altre adesioni di ex esponenti del Pd come Mila Spicola, del sindaco di Siracusa Francesco Italia e del sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo. A Messina si attendono altri passaggi. "Ci rivolgiamo - dice Caldenda - all'Italia seria che studia, lavora e fatica. E si trova a dovere scegliere tra le urla dei Cinque Stelle, che dicono 'altrimenti arrivano i fascisti', e quelle di Salvini e Meloni che dicono 'altrimenti arrivano gli immigrati'. Nessun grande Paese può essere governato così. La Sicilia è la rappresentazione di tutto questo. E' una regione a statuto speciale, ha i fondi e le risorse e non riesce a spenderli. C'e' un problema che riguarda la qualità della gestione".