Più libri più liberi torna a Roma dal 4 all'8 dicembre

22 Novembre 2024 - 17.14

di Alessia de Antoniis

Più libri più liberi 2024: il ritorno della fiera della piccola e media editoria alla Nuvola di Roma

Dal 4 all’8 dicembre 2024 torna a Roma l’attesissimo appuntamento con Più libri più liberi, la fiera nazionale interamente dedicata alla piccola e media editoria italiana. L’evento si svolgerà nello spettacolare scenario della Nuvola dell’EUR. Promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE), negli anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento imprescindibile per editori, autori, lettori e professionisti del settore culturale. La fiera rappresenta, come ogni anno, un’occasione unica per scoprire nuove storie, incontrare autori e riflettere sul futuro dell’editoria e della società.

Un tema che unisce passato e futuro: “La misura del mondo”

Il tema scelto per questa 23ª edizione, La misura del mondo, è un omaggio ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, celebre viaggiatore e autore de Il Milione. La fiera intende celebrare l’immaginazione come strumento per esplorare e raccontare il mondo. Dai grandi classici della letteratura ai nuovi romanzi contemporanei, i libri diventano mappe per navigare attraverso territori fisici e mentali.

Numeri da record per l’edizione 2024

Più libri più liberi conferma la sua crescita con numeri impressionanti: 597 espositori da tutta Italia, più di 700 eventi tra incontri con autori, letture, dibattiti e laboratori. Una partecipazione stimata di decine di migliaia di visitatori.

Gli eventi principali da non perdere

I Grandi nomi della letteratura e della cultura

L’ Auditorium della Nuvola ospiterà incontri con alcuni dei protagonisti più importanti della cultura contemporanea: Alicia Giménez-Bartlett, che dialogherà con Chiara Valerio sul suo ultimo libro La donna che fugge. Alessandro Barbero, che presenterà il romanzo Russo, ambientato durante la caduta del Muro di Berlino. Carlo Rovelli, fisico di fama internazionale, celebrerà i 10 anni del suo best-seller Sette brevi lezioni di fisica.

Gli ospiti internazionali di prestigio

Tra gli autori stranieri più attesi: Patrick Winn, giornalista pluripremiato, presenterà Narcotopia, un’indagine sui narcos, insieme a Roberto Saviano. Sara Ahmed, femminista e studiosa, discuterà del suo libro Il manuale della femminista guastafeste. Dipo Faloyin, giornalista britannico, smonterà gli stereotipi sull’Africa con il suo libro L’Africa non è un paese. Didier Eribon, filosofo e sociologo, parlerà del suo nuovo saggio Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo.

I focus sulla scienza e sulla tecnologia

Il programma scientifico comprende una serie di incontri in collaborazione con il Festival Scienza e Virgola. Tra gli appuntamenti da segnare: un dialogo sull’infinito in poesia e matematica tra Valerio Magrelli e Paolo Zellini. La biografia di John Von Neumann presentata da Ananyo Bhattacharya. Una conferenza in diretta dalle stazioni di ricerca del CNR in Artico e Antartide.

L’omaggio alla poesia e alla memoria

La sezione dedicata alla poesia vedrà: la presentazione di Prima tempesta, una raccolta di poesie di Susana Chávez Castillo, attivista ispiratrice del movimento Non una di meno. Un incontro dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. L’edizione sarà inoltre in memoria di Giulia Cecchettin e Giacomo Gobbato, vittime di violenza, per ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne riguarda tutti noi.

Le opportunità per professionisti: il core business della fiera

La fiera non è solo un punto di incontro per lettori, ma anche un importante spazio di networking per professionisti del settore. Il Business Centre, situato al Piano Forum de La Nuvola, ospiterà 24 incontri dedicati all’analisi del mercato editoriale, alle strategie di promozione e alle politiche di traduzione internazionale.

Più libri TV, app e social media

Anche nel 2024, la fiera potrà essere seguita in diretta grazie a Più Libri TV, che trasmetterà gli eventi principali sia live che on demand. Inoltre, è stata lanciata una nuova versione dell’app ufficiale, disponibile per dispositivi iOS e Android, che permetterà ai visitatori di pianificare il proprio percorso e creare un’agenda personalizzata degli eventi.

Un’esperienza immersiva: viaggio con Marco Polo grazie alla realtà aumentata

Tra le novità di questa edizione, un’esperienza immersiva dedicata a Il Milione di Marco Polo. Utilizzando visori Apple Vision Pro, i visitatori potranno vivere un viaggio virtuale nelle meraviglie descritte dal celebre esploratore.

Informazioni e dettagli sul programma completo degli eventi, sul sito ufficiale www.plpl.it.