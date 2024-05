Subisce un furto in casa e accoltella i due ladri, uccidendone uno: accusato di omicidio un 48enne reggino

Powered by

29 Maggio 2024 - 08.44

ATF

Vittima di un furto in casa da parte di due persone, un 48enne di Reggio Calabria ha sorpreso i due malviventi nella propria abitazione e li ha aggrediti con un coltello, uccidendone uno. L’uomo ora è stato messo in stato di fermo con l’accusa di omicidio e tentato omicidio.

Il trentenne di Catania che ha perso la vita, Alfio Stancampiano, era stato lasciato davanti all’ospedale Morelli da due persone che poi si sono allontanate velocemente a bordo di una Fiat Punto.

Le indagini hanno portato al ritrovamento, poco dopo, della vettura parcheggiata agli imbarcaderi per la Sicilia di Villa San Giovanni. Le ricerche si sono così spostate in Sicilia, dove è stato trovato un presunto complice della vittima, un 46enne anche lui di Catania, ricoverato nell’ospedale di Messina per ferite da taglio.

La Procura ha sequestrato l’arma del delitto e l’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio dove stanno adesso lavorando i tecnici dei carabinieri del Ris alla ricerca di elementi che aiutino a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Sequestrata anche l’auto trovata a Villa San Giovanni.