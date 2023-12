Fisioterapista ucciso a colpi di pistola sotto casa: ma la pista mafiosa sarebbe esclusa

globalist Modifica articolo

19 Dicembre 2023 - 10.30

Un fisioterapista di Bari, Mauro di Giacomo di 63 anni, è stato ucciso sotto casa a colpi di pistola. E’ accaduto nel rione Poggiofranco, gli inquirenti hanno esclusa la pista della criminalità organizzata. L’omicidio è avvenuto attorno alle 20,30, in via Tauro, dove l’uomo aveva parcheggiato l’auto per rientrare a casa dopo aver fatto la spesa. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile.

«La notizia dell’omicidio del nostro caro collega Mauro Di Giacomo ci lascia sgomenti e sconcertati. Tali atti non possono essere tollerati in una società civile. Nessun motivo può giustificare un gesto di violenza di questa portata». Lo dichiara Gialia Berloco, presidente dell’ordine dei fisioterapisti di Bari.

Berloco definisce la vittima un «professionista instancabile e con un profondo spirito di servizio» che «come docente ha contribuito a forgiare studenti che oggi sono abili fisioterapisti». «Il mondo della fisioterapia piange un collega e un amico», prosegue la presidente che esprime a nome dell’Ordine «cordoglio e vicinanza alla famiglia» del 63enne e «a sua moglie Angela Polito, collega e componente del consiglio direttivo».