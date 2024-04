Bari, Laforgia (M5s): "Ho deciso io di far saltare le primarie, spero si riesca a trovare un nome unitario..."

globalist Modifica articolo

9 Aprile 2024

Michele Laforgia, avvocato penalista e candidato sindaco di Bari sostenuto dal M5S, in una intervista a La Repubblica ha raccontato i motivi della profonda spaccatura con il Pd verso le prossime elezioni comunali nel capoluogo pugliese. «Le primarie non sono saltate per decisione di Conte, ma innanzitutto per mia scelta, condivisa dagli alleati della Convenzione per Bari 2024».

«Avrei potuto sfruttare il clamore dell’inchiesta per chiedere consenso dicendo che avevo avuto ragione a sollevare il problema dei rischi di inquinamento del voto. Probabilmente avremmo vinto le primarie, ma il senso di responsabilità e la prudenza devono sempre prevalere sul calcolo politico».

«E’ evidente a tutti che a Bari e in Puglia alcuni fenomeni stanno esplodendo e che la sinistra ha il dovere di fare pulizia al proprio interno. Potevamo ignorare gli arresti e andare a votare tre giorni dopo nei gazebo come se nulla fosse accaduto e stesse accadendo? Io, molto prima che ne parlasse Conte, avevo proposto al sindaco e al presidente della Regione di sospendere le primarie di comune accordo, con una dichiarazione congiunta dei due candidati. Sarebbe stato un bel segnale, di responsabilità e di unità».

In merito alla possibilità di fare un terzo nome nella corsa, trovando una sintesi con l’altro candidato Vito Leccese, Laforgia spiega: «io spero sempre di trovare una soluzione unitaria per l’intero fronte progressista, ma se un altro nome non è stato trovato in tutti questi mesi una ragione ci sarà».