Giulia Cecchettin si sarebbe dovuta laureare oggi: l'auto è stata tracciata al confine con l'Austria

16 Novembre 2023 - 11.10

Giulia Cecchettin si sarebbe dovuta laureare quest’oggi ma le ricerche della 22enne e dell’ex compagno Filippo Turetta, al momento, non hanno sortito alcun effetto. I due ex fidanzati sono scomparsi da Vigonovo, in provincia di Venezia, sabato scorso.

La targa della Fiat Punto di Filippo Turetta è stata tracciata al confine con l’Austria ieri sera. È quanto apprende LaPresse da fonti investigative. L’allerta sarebbe stata segnalata dal sistema Targa System, lo stesso che aveva già fotografato la targa tra il Vigonovo e Treviso, vicino al fiume Brenta e la foresta del Cansiglio.

Gli spostamenti

Filippo e Giulia si sono incontrati sabato pomeriggio al centro commerciale “Nave de Vero” di Marghera e hanno cenato al Mc Donald’s. Alle 22:43 Giulia ha mandato l’ultimo messaggio alla sorella Elena e alle 23 il cellulare di Filippo è stato agganciato a una cella telefonica nell’area di Fossò. Un vicino di casa di Giulia ha raccontato di aver visto i due litigare intorno alle 23.15 in auto in un parcheggio non lontano dall’abitazione della ragazza.

L’auto, sempre quella notte, è stata rilevata in Friuli e la mattina seguente a Ospitale, in provincia di Belluno, alle 9:07. Dopo giorni di silenzio, la segnalazione di San Candido apre una nuova strada.

Mercoledì 15 novembre la famiglia di Giulia è stata convocata in caserma dai carabinieri, poi è stato il turno di quella di Filippo, ma al momento non ci sono sostanziali novità.