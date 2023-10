Piazza Bologna, accoltella alla gola un passante: arrestato un 29enne senza fissa dimora del Marocco

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 14.32

Un 29enne di origini marocchine – senza fissa dimora – ha aggredito due persone a Roma, nei pressi di piazza Bologna e, senza alcun motivo apparente, ha aggredito uno dei due con una coltellata alla gola. Il tentato omicidio martedì sera, in via Michele Di Lando. L’uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia.

Al momento si esclude la matrice religiosa.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il cittadino nordafricano si avvicinato a due ragazzi importunandoli e chiedendo informazioni stradali e poi, senza apparente motivo, ha sferrato la coltellata al 32 enne che è stato trasportato in codice rosso in ospedale ed è ricoverato all’Umberto I. L’aggressore, che era già stato segnalato in precedenza per avere infastidito passanti nella zona di ponte Mammolo e piazzale delle Province, è bloccato dagli agenti delle Volanti.

Al momento si esclude la matrice religiosa. La vittima è stata operata d’urgenza e le sue condizioni sono gravi. Si trova al policlinico Umberto I. Oggi potrebbe essere di nuovo operato.