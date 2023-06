E' arrivata l'estate: ecco la mappa delle temperature, afa e caldo in tutta Italia

globalist Modifica articolo

16 Giugno 2023 - 10.19

E’ arrivato il caldo. L’anticiclone africano sta per approdare nel nostro Paese, portando con sé la prima estate con temperature anche al di sopra dei 35 gradi. Addio quindi alle piogge e ai nubifragi che hanno segnato l’ultimo mese, con un ritardo di circa 6 settimane l’estate è iniziata.

In Italia ci saranno condizioni di caldo afoso, le temperature saliranno in modo più sensibile da domenica, portandosi già oltre i 35°C in alcune zone interne delle Isole Maggiori, in particolare in Sardegna.

Da lunedì il termometro salirà ovunque raggiungendo un primo picco proprio per il Solstizio d`Estate: mercoledì 21 giugno sono previsti 34°C a Firenze e Padova, 33°C a Bologna e Roma, 31-32°C anche a Milano e Torino ma con tanta umidità e quindi con temperature percepite vicine ai 40°C.

I valori più roventi sono attesi in Sardegna con 41°C ad Oristano tra il 20 ed il 21 giugno (con le giornate di sole che saranno lunghissime, oltre 15 ore di luce calda) e in Sicilia a Siracusa con 38°C e Catania 36°C; quasi sul podio delle più calde ci saranno anche Taranto con 37 gradi all’ombra, Foggia e Matera 36°C, Bari, Bolzano, Forlì e Lecce con 35°C.