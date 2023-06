Maltempo, ancora 48 ore di pioggia: l'estate inizierà dal weekend...

globalist Modifica articolo

14 Giugno 2023 - 15.46

Piogge e temporali su tutta l’Italia: colpa del ciclone Oscar, che dal mediterraneo porterà acqua e umidità per le prossime 48 ore. Poi, finalmente, sarà estate. Particolarmente colpito il Centro-Sud, con le temperature che scenderanno fino ai 20-25°C.

Nelle prossime ore piogge intense sul versante occidentale, in particolare dal Lazio alla Sardegna, dalla Toscana al Nord-ovest italiano, già in mattinata i fenomeni sfonderanno anche ad Est. E’ atteso maltempo su tutte le regioni centrali, in movimento anche verso il Sud. Al Nord pioverà in modo più persistente a ridosso dei rilievi dell’Emilia Romagna e del Basso Piemonte poi il tempo tenderà a migliorare.

Da venerdì il tempo inizierà a migliorare: ci saranno ancora degli acquazzoni al Sud e localmente anche al Centro-Nord come ricordo di una fase perturbata anomala nel bel mezzo del mese di giugno. Dopo 48 ore di maltempo e qualche strascico instabile, nel weekend il tempo tornerà a migliorare decisamente con tanto sole e massime anche superiori ai 30°C.