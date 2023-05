Maltempo, settimana di pioggia, vento e freddo: ecco cosa ci aspetta fino a fine mese

globalist Modifica articolo

15 Maggio 2023 - 09.40

Maltempo, maggio sarà ricordato come uno tra i mesi più piovosi e incerti degli ultimi anni. Quella appena iniziata, infatti, sarà una settimana instabile e perturbata, da Nord a Sud. La bassa pressione insisterà sul Paese per tutta la settimana, con aria fredda e piogge che a più riprese circoleranno sull’Italia.

Condizioni estreme come nubifragi e alluvioni, porteranno numerosi problemi sulle aree già interessate da grandi disagi legati al maltempo. Maggiormente a rischio le regioni del Nord Est e quelle tirreniche del Centro Sud dove localmente potrebbe cadere fino ad oltre 200/300 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 2 mesi.

Attenzione anche ai forti venti che soffieranno lungo le coste tirreniche con punte ad oltre 120 km/h e il rischio più che concreto di mareggiate specie lungo i litorali di Lazio, Campania e Calabria. Non mancherà la neve, che cadrà sulle montagne anche a quota 1400/1500 metri sulle Alpi centro orientali. Un evento di tutto rispetto per essere ormai a metà Maggio e che non capita da alcuni anni.