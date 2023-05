Cagliari, un turista polacco precipita e muore dalla finestra di un hotel: era il sindaco di una cittadina

globalist Modifica articolo

9 Maggio 2023 - 10.38

A Cagliari, un 44enne proveniente dalla Polonia e che si trovava in Sardegna in vacanza è precipitato dal terzo piano dell’hotel nel quale si trovava, ed è morto. L’uomo era il sindaco di una cittadina polacca. Gli investigatori propendono per un evento accidentale. La segnalazione al Nue 112 è arrivata attorno alle 3. Sul posto è accorsa una pattuglia della Squadra volante della questura. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile che sta raccogliendo testimonianze.

Gli investigatori sembrano non avere dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente ma intanto lasciano aperte tutte le ipotesi e stanno interrogando i componenti della delegazione di cui faceva parte il sindaco polacco caduto dalla finestra del quarto piano dell’hotel Due Colonne e morto questa notte a Cagliari. Gli agenti della Squadra mobile, intervenuti la scorsa notte dopo la chiamata di un passante, stanno interrogando anche alcuni imprenditori. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, 44 anni, si è seduto sul davanzale mentre chiacchierava con il collega con lui in stanza e avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.