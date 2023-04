Migranti, 305 persone sbarcano a Pozzallo: erano a bordo della nave Diciotti della Marina

globalist Modifica articolo

14 Aprile 2023 - 14.58

Migranti, questa mattina al porto di Pozzallo ha attraccato la nave Diciotti della Marina militare italiana. A bordo, 305 migranti: 296 uomini, una donna e otto minori (di cui 5 non accompagnati). La maggior parte, 221, sono siriani. A bordo anche due persone del Bangladesh, 62 egiziani, un palestinese e 18 pakistani.

Un trentenne che aveva subito un’operazione alla testa tre settimane fa è stato controllato e medicato. Molti dei migranti si trovavano in stato di ipotermia. A tutti sono stati dati vestiti e coperte isotermiche. Le operazioni di sbarco sono già iniziate e dovrebbero concludersi in mattina.

I migranti giunti questa mattina a Pozzallo saranno alloggiati nell’hotspot della cittadina. Da lì partiranno poi per altre destinazioni. Il Centro di Pozzallo, fino a ieri, ospitava 350 persone, ma nella giornata di ieri cento persone sono state traferite in Lombardia, altre cento sono state destinate in centri del Veneto e una cinquantina in altri centri siciliani.

Nell’hotspot di Pozzallo rimanevano questa mattina 96 persone: 30 uomini adulti, e 27 minori accompagnati. In tutto si trovano a Pozzallo 34 nuclei familiari; tre persone sono state accompagnate in ospedale perché bisognose di cure. Centoventotto ragazzi, tutti minori non accompagnati, di diverse nazionalità, si trovano invece nel centro di contrada Cifali, tra Ragusa e Comiso.