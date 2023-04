L'orsa Jj4 ha ucciso il runner Andrea Papi: l'animale aveva già aggredito altre due persone

globalist Modifica articolo

12 Aprile 2023 - 10.33

Preroll

E’ stata l’orsa Jj4, nota anche come Gaia, a uccidere in trentino Andrea Papi, che stava correndo in un bosco. A confermarlo è la Procura della Repubblica di Trento, sulla base delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della Fondazione Edmund Mach. Il 26enne era stato aggredito dall’animale, un esemplare di 17 anni, nei boschi sopra Caldes il 5 aprile.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’orsa Gaia è nata in Trentino da due esemplari provenienti dalla Slovenia, Joze e Jurka, rilasciati tra il 2000 e il 2001, nell’ambito del progetto Life Ursus. Il 22 giugno del 2022 Jj4 aveva aggredito due persone, padre e figlio, sul monte Peller. La Giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l’abbattimento.

Middle placement Mobile

L’animale è stato dotato di radiocollare, che tuttavia al momento è scarico e non trasmette più i dati relativi ai suoi spostamenti. La notizia del riconoscimento dell’orso responsabile dell’uccisione di Papi è stata diffusa dalla Procura, in anticipo rispetto al deposito della relazione conclusiva dei consulenti, per “evidenti motivi di interesse e sicurezza pubblica”. La Procura ha aperto un fascicolo modello 45, senza notizia di reato.