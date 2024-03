Un operaio di 59 anni è morto travolto da un muletto in una falegnameria: ennesima tragedia sul lavoro

globalist Modifica articolo

13 Marzo 2024 - 13.21

ATF

Ancora un morto sul lavoro, la tragedia è avvenuta questa mattina in una falegnameria di Tiarno di Sopra, in Trentino Alto Adige. Un operaio di 59 anni di origini polacche è stato travolto da un muletto, mentre stava lavorando in azienda. I sanitari giunti sul posto hanno tentato la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.